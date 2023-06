Instituída a Política de Saúde Integral da População Negra

Da Redação



30/06/2023 | 09:15



Em um passo importante para garantir os direitos em saúde da população negra, a Prefeitura de Diadema instituiu nesta semana a Lei 4.385/23, que estabelece a Política Municipal de Saúde Integral da População Negra.

A legislação municipal – de autoria do Poder Executivo – é fruto da contribuição de vários atores e estabelece diretrizes, estratégias e compromissos do governo para a melhoria das condições de saúde dessa população, a partir de ações de atenção e cuidado, prevenção e promoção à saúde de forma integral.

Entre elas, a norma estabelece que as ações pertinentes à Política Municipal de Saúde Integral da População Negra serão realizadas pela Secretaria da Saúde, em cooperação com as secretarias de Educação, Segurança Alimentar, Assistência Social e Cidadania e Governo, por intermédio da CREPPIR (Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial).

De acordo com a legislação, publicada na edição 419 do Diário Oficial do município também poderá celebrar convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades públicos ou privadas para garantir a operacionalização das ações previstas na Lei, bem como o fortalecimento da gestão participativa, com incentivo à participação popular e ao controle social.

O município também deverá organizar capacitações com os profissionais da saúde sobre coleta de dados e ações educativas de prevenção para a população, como campanhas de massa e materiais técnicos e explicativos a fim ampliar a socialização da informação sobre as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde da população negra e afrodescendente.

A coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Márcia Damaceno, ressaltou que a aprovação da Política Municipal da Saúde da População Negra na cidade corresponde com a materialização dos avanços das lutas dos movimentos negros que sempre foram protagonistas dessa caminhada.

“Por participar de diversas conferências municipais de saúde sempre observei a necessidade do enfrentamento do racismo institucional dentro dos serviços e espaços do SUS (Sistema Único de Saúde). Enquanto gestora da pasta, lembro aos meus pares das secretarias que precisamos ter sempre atenção e um olhar cuidadoso e humanizado para com a população negra, que aos longos de muitos anos ficaram à margem das políticas públicas implementadas não só no município mais em um contexto geral”, disse.