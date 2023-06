Beraldo sofre lesão no ligamento do tornozelo e pode desfalcar São Paulo por até dois meses

29/06/2023 | 17:22



O técnico Dorival Júnior poupou alguns jogadores diante do Tigre, no Morumbi, para não perder peças por lesão. Entre os jogadores estava o zagueiro Beraldo, que nem entrou em campo. Ironicamente, o defensor acabou sofrendo um entorse no treino da quarta-feira, um dia após a partida da Copa Sul-Americana, e após exames médicos, foi constatada uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo que pode afastá-lo por até dois meses.

"O zagueiro Beraldo sofreu um entorse durante o treino de ontem e, após a realização de exames, teve diagnosticada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. O jogador já está em tratamento no REFFIS", revelou o clube.

Como não houve o rompimento do ligamento, o tratamento será convencional, sem a necessidade de cirurgia. Mesmo assim, tais lesões costumam demorar para cicatrizar e o defensor perderá boa parte dos jogos no segundo semestre.

Por causa de tratamentos mais longo que o prazo estipulado pelo São Paulo e críticas ao Departamento Médico, o clube adotou a postura de não divulgar mais o tempo que seus jogadores lesionados ficarão afastados dos gramados. Mas as lesões de ligamento no tornozelo demoram de quatro a oito semanas para serem tratadas.

Com lesões de Diego Costa e Arboleda ao longo da temporada, Beraldo foi lançado às pressas no time profissional e se firmou como um dos principais zagueiros da equipe, a ponto de o time até mudar o esquema para três defensores em alguns jogos para que o jovem de 19 anos atuasse.

O lateral-esquerdo Welington teve lesão parecida no ligamento do tornozelo. Mesmo sem ter constatado um rompimento, foi submetido a cirurgia e está retornando somente agora, após três meses do diagnóstico. Ele pode ser novidade contra o Fluminense com a impossibilidade de Caio Paulista jogar por ter vindo do clube carioca.