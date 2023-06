Compadre Washington recebe alta da UTI e é transferido para quarto em hospital

29/06/2023 | 17:11



Como você vem acompanhando, Compadre Washington deixou seus fãs preocupados após passar mal em cima de trio-elétrico do É o Tchan no Arrastão dos Ambulantes, na cidade de São Sebastião do Passé, na Bahia.

O artista foi internado na última segunda-feira, dia 26, mas logo usou as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre seu estado de saúde. Mesmo após ter dado entrada na UTI com crise hipertensiva, o Compadre afirmou que estava estável.

Nesta quinta-feira, dia 29, a assessoria do cantor revelou que o vocalista do grupo É o Tchan recebeu alta da UTI e foi transferido para um quarto do hospital em que irá permanecer internado para continuar em observação.