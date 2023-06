Luciana Gimenez posa com vestido transparente e recebe altos elogios

29/06/2023 | 17:10



Luciana Gimenez arrumou um tempinho em sua agenda para dar um giro pelo mundo e atualmente está em Israel. A apresentadora já mostrou nas redes sociais que marcou presença no muro das lamentações e até fez algumas fotos por lá.

Mas o que realmente chamou a atenção de todos foi uma foto publicada por Luciana Gimenez durante a tarde desta quinta-feira, dia 29, em que a bonitona que está no auge dos seus 53 anos de idade aparece com uma roupa com várias transparências.

A foto em questão é uma que ela tá com um vestido preto em que a região do colo e partes da barriga ficam completamente de fora. E os fãs, claro, adoraram a publicação do pretinho básico da apresentadora e encheram de elogios.