Vasco aguarda o chileno Medel, apresenta Serginho e devolve lateral Paulo Victor ao Inter

29/06/2023 | 16:44



O Vasco deve ter um novo time no segundo semestre, com contratações de atletas mais experientes e a saída de algumas peças que não estão sendo aproveitadas, para fugir das últimas posições do Brasileirão e afastar novo fantasma de rebaixamento. A defesa deve ser nova, com Maicon já contratado. O chileno Medel está com negociação encaminhada para ser primeiro volante - Andrey foi para o Chelsea. Nesta quinta-feira, o clube apresentou o atacante Serginho e anunciou a devolução de Paulo Victor ao Internacional.

Aos 28 anos, Serginho foi o primeiro nome anunciado pelo clube e nesta quinta-feira ganhou a camisa 70. Chegou falando em aproveitar bem a "oportunidade da vida." Sua contratação é para dar respaldo aos jovens do elenco, sobretudo no setor ofensivo, que vêm sofrendo com a pressão de tirar o time da zona de rebaixamento. Com Pedro Raul em baixa, o time vem alternando a escalação com Alex Teixeira auxiliando os meninos Gabriel Pec (22 anos), Eguinaldo (18), Rayan (16), Erick (19) e Figueiredo (21).

"Temos de colocar objetivos. O Vasco sempre tem que jogar para vencer e almejar coisas grandes, mas entendemos o momento. Acredito que o Vasco pode alcançar competições sul-americanas e o jogo contra o Cuiabá ( 1 a 0) foi a virada de chave", disse Serginho, esbanjando confiança.

"Tenho 28 anos e queria estar no meu auge no Brasil. Quando o Vasco me contatou, eu simplesmente aceitei. Não tem como você dizer não ao Vasco. A grandeza desse clube é impressionante", afirmou o reforço, apresentando suas características à torcida.

"Sou um jogador de velocidade, de drible curto. Realmente jogo pelos dois lados. Na última temporada, atuei mais pela direita, mas sou muito versátil, ajudo taticamente o time. Tenho certeza de que vou conseguir ajudar o Vasco", cravou, garantindo não temer as cobranças. "Já acompanhava o Vasco há muito tempo, sei da pressão, sei o quão grande o Vasco é e por isso aceitei. Estou feliz e me sentindo realizado."

Ao mesmo tempo que celebrou a chegada e Serginho, o Vasco anunciou que não vai renovar o empréstimo de Paulo Victor. "O Vasco da Gama informa o encerramento do empréstimo do lateral-esquerdo Paulo Victor junto ao Internacional. O clube agradece ao atleta e deseja sucesso na sua trajetória."