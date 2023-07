CBB retira chancela do NBB e mantém impasse no basquete brasileiro

29/06/2023 | 15:55



A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) oficializou nesta quinta-feira a retirada da chancela da Liga Nacional de Basquete (LNB), entidade que organiza o Novo Basquete Brasil (NBB). A decisão faz o torneio perder o status de campeonato brasileiro do basquete nacional e mantém o impasse criado em outubro do ano passado.

Havia a expectativa de que uma mediação extrajudicial encerrasse a disputa entre CBB e LNB. O processo de mediação, que se desenrolou nos últimos meses, era a aposta do presidente da LNB, Rodrigo Montoro, segundo revelou em entrevista ao Estadão, em janeiro deste ano.

"A Confederação Brasileira de Basketball (CBB), em cumprimento às decisões da sua Assembleia Geral e do seu Conselho de Administração, no exercício das atribuições previstas no seu próprio Estatuto, bem como no Estatuto e Regulamento da Fibam após o encerramento de um processo responsável de mediação e de outras reuniões realizadas com a Liga Nacional de Basquete (LNB) e outras partes interessadas, com o acompanhamento inclusive de representantes da Fiba, confirma a retirada da chancela à LNB", informou a CBB, em ofício assinado pelo seu presidente, Guy Peixoto.

O imbróglio entre as duas entidades começou em outubro do ano passado. Em votação na Assembleia Geral, a CBB decidiu cancelar a chancela da LNB, liberando por meio de uma excepcionalidade que o torneio da temporada 2022-2023 (finalizada no início deste mês) transcorresse normalmente.

Com a decisão, o basquete nacional poderá contar com dois campeonatos brasileiros sendo disputados ao mesmo tempo no futuro, um organizado pelo CBB e outro pela LNB. "Informamos que não são mais competições oficiais do Sistema CBB ou Fiba toda e qualquer competição que venha a ser realizada e/ou organizada pela LNB, como o NBB e a LDB", informou o ofício da CBB.

"Diante deste cenário, somente são reconhecidas como competições oficiais do Sistema CBB e Fiba, e integrantes do Calendário Nacional do Basquetebol Brasileiro, as competições organizadas diretamente pela CBB, suas Federações filiadas e outras que venha a ser chanceladas, o que não é o caso das competições eventualmente organizadas pela LNB, entidade privada não vinculada aos Sistemas Nacional ou Internacional do Basquetebol."