Robôs aspiradores: site faz ranking dos melhores do mercado

Ao longo da pandemia, alguns eletrodomésticos se tornaram os queridinhos dos brasileiros. Por estarem passando mais tempo em casa, as pessoas repensaram suas prioridades, especialmente no que estava relacionado a melhorias para o lar.

Na busca por praticidade e conforto, a venda de alguns eletrodomésticos teve crescimento significativo no período. A comercialização de robôs aspiradores, por exemplo, subiu 401% no Brasil em 2020 em comparação com o ano anterior, demonstra estudo feito pela Growth from Knowledge (GfK), empresa de pesquisas alemã. Veja os modelos analisados pelo 33Giga aqui.

No entanto, o que se percebe é que os robôs aspiradores seguem sendo objeto de desejo dos consumidores, conforme evidencia estudo realizado pela plataforma de avaliações Guia dos Melhores.

Para se entender a tendência, foram analisados os dados referentes à pesquisa pelo termo “aspiradores”, que mostrou que a busca por robôs aspiradores teve um crescimento de 43% no último ano. Mas não é qualquer modelo que é visado pelos consumidores.

Na pesquisa, percebeu-se que algumas características são muito procuradas antes da compra do produto. As buscas por robôs aspiradores com a funcionalidade de mapeamento do ambiente subiram 407%, e a procura por aqueles que, além de aspirar, passam pano, aumentou em 384%.

Além das funções que desempenha, a marca a ser escolhida também aparece como um ponto de importante na escolha do aparelho. Quando realizada a busca por “melhores aspiradores”, o modelo Mop 2 Xiaomi se destaca, com aumento de 647% nas buscas.

Em segundo lugar aparece o KaBum Smart 700, com crescimento de 272%. E o que esses modelos tão cobiçados tem de especial? Segundo as marcas, os dois fazem a limpeza completa para você, pois realizam o mapeamento da casa e, com colocação de água no compartimento indicado do aparelho e programação da função, passam pano nos ambientes desejados.

Eles também são controlados por aplicativo no celular, ou podem ser acionados por comando de voz através de pareamento com a Alexa.

“Somos especializados na avaliação de produtos, sendo grande parte deles eletrodomésticos, e estamos sempre acompanhando as tendências, como é o caso dos robôs aspiradores e como também foi, recentemente, com itens como a airfryer. Não sabemos se é apenas o hype do momento ou se o robô aspirador realmente veio para ficar, mas esses cases falam muito sobre o mercado atual. O consumidor está cada vez buscando por mais praticidade”, afirma Eduardo Scherer, fundador do Guia dos Melhores.

