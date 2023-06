Entenda o que é o selo dourado do Instagram, possível novidade que pode ser estreada por Carlinhos Maia

29/06/2023 | 15:10



Recentemente, o Instagram anunciou que o selo de verificado agora pode ser comprado por qualquer usuário da plataforma. O serviço de assinatura do Instagram e do Facebook, chamado Meta Verified, chegou ao Brasil no último 20, liberando a venda do selo de verificação azul para os usuários que pagarem o valor de 55 reais por mês.

Entretanto, parece que a plataforma está pensando em uma maneira de valorizar os criadores de conteúdos e celebridades do app. Segundo o colunista Daniel Nascimento, o Instagram estaria estudando a possibilidade de mudar a cor do selo de verificação de pessoas famosas e de renome para dourado. Além disso, o jornalista revelou que Carlinhos Maia seria uma das primeiras celebridades a testar a novidade.

De acordo com o que foi divulgado por Daniel, uma fonte ligada a Meta, empresa controladora do Facebook, Instagram e outras plataformas relacionadas, informou que a ideia é que todos os perfis de pessoas públicas, políticos, formadores de opinião e empresas que possuam grande relevância, tenham seus selos trocados do azul para o dourado. Carlinhos seria um dos brasileiros escolhidos por acumular mais de 27 milhões de seguidores no app.