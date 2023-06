Com apresentação de Ticiane Pinheiro, terceira temporada de Troca de Esposas estreia dia 24 de julho

29/06/2023 | 15:10



No próximo dia 24 de julho, o público irá acompanhar a terceira temporada de Troca de Esposas, reality da Record apresentado por Ticiane Pinheiro. A atração será exibida nas noites de segunda e terça-feira, e as gravações já estão a todo vapor.

- Sempre amei fazer esse programa, porque eu aprendo muito e me emociono. É um programa que você tem um olhar de fora para ver a família do outro. São coisas que eles conversam e eu fico pensando como é na minha vida, como é na minha casa. Você assistindo ao programa, você se envolve, aprende, começa a colocar algumas regrinhas na sua casa, que não faz mal para ninguém. Eu estava morrendo de saudades. Paramos por conta da pandemia, mas agora voltamos com força total. Tem muita emoção, diversão e também muito aprendizado, que é o mais legal!, disse Ticiane.

Sucesso em mais de 20 países, o reality show é um experimento marcante em que esposas (ou maridos) trocam de casa para conviver com outras famílias de rotinas e hábitos completamente diferentes dos seus. Ao trocar de família, as esposas (ou maridos) vivem metade dos dias sob as regras da (o) antiga (o) dona (o) da casa. Já na segunda metade desse período, as (os) novas (os) esposas (os) têm a chance de mudar tudo e reorganizar o lar de acordo com as suas vontades e conhecimentos.