Zenfone 10: ASUS revela o novo smartphone

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/06/2023 | 14:55



A ASUS anunciou hoje (29) o novo Zenfone 10, a mais recente geração do smartphone que busca redefinir as expectativas para celulares compactos. O modelo já está disponível para compra, mas apenas apenas no exterior.

O Zenfone 10 é equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2, juntamente com as tecnologias de memória RAM LPDDR5X e armazenamento UFS 4.0 para melhor desempenho. A vida útil da bateria aumentou em quase 13%, sem alteração em sua capacidade total, e um prático carregamento sem fio compatível com a tecnologia Qi foi adicionado.

A tela AMOLED de 144 Hz do Zenfone 10 oferece cores vivas. Os visuais em relação à coloração foram aprimorados ainda mais, celebrando a parceria com a empresa de processamento visual Pixelworks.

O sistema de câmera também foi atualizado, incorporando o mais recente Estabilizador Gimbal Híbrido 2.0 de seis eixos e novos algoritmos para vídeos estáveis. Para dar início à próxima geração de vídeos mobile, há também um novo sistema de estabilização eletrônica de imagem EIS adaptável, além de recursos de gravação de som surround 3D com tecnologia de áudio OZO. Ainda vale citar os recursos de selfie. Com uma câmera frontal de 32 MP, apresenta sensor RGBW e pixels maiores, de 1,4 µm, para capturas de imagens mesmo com pouca luz.

A ASUS também possibilitou ao Zenfone 10 mais inteligência, aproveitando os recursosde IA para elevar a experiência do usuário. De ajustes avançados de UI (Interface do Usuário), até recursos inteligentes de câmera, o modelo se adapta às necessidades e preferências do usuário e ajuda a tornar cada interação intuitiva e sem esforço.

O Zenfone 10 está disponível em uma variedade de cores — são cinco opções no total — incluindo três novas tonalidades, todas inspiradas nas cores harmoniosas do cosmos. Também foi desenvolvido considerando a sustentabilidade, por meio da incorporação de materiais de policarbonato de base biológica ecologicamente corretos, além de uma proporção maior de embalagens recicláveis.