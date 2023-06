Ministério questiona Japão sobre suspensão da importação de produtos avícolas do ES

29/06/2023 | 13:05



O Ministério da Agricultura questionou as autoridades sanitárias do Japão sobre a suspensão, pelo país, das importações de carnes de aves e aves vivas provenientes do Espírito Santo, informou a assessoria de imprensa da pasta ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O ministério foi comunicado da decisão japonesa na manhã desta quarta-feira, 29.

A suspensão temporária do Japão ocorre após a detecção de um foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em um pato de produção de subsistência (criação doméstica) no município de Serra (ES).

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o país não importa produtos avícolas do Estado.

Conforme o ministério, o questionamento foi feito em virtude de a "confirmação do caso de gripe aviária em criação de subsistência não alterar o status do Brasil na Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e não é o acordado no protocolo sanitário entre as partes". "O ministério agora aguarda o lado japonês responder aos questionamentos", informou.