Aprenda a desativar os comentários com GIFs no Instagram

Bianca Bellucci

Do 33Giga



29/06/2023 | 12:55



Desde maio deste ano, os usuários podem realizar comentários com GIFs no Instagram. O recurso permite que esse tipo de mídia seja utilizada em publicações e nos Reels. Quem não gosta, no entanto, pode desativar a função, permitindo apenas interações no formato de texto. Se esse é o seu caso, veja o procedimento no tutorial.

1. Abra o Instagram e acesse a aba de perfil. Em seguida, clique nas três listras, no canto superior direito.

2. Dê um toque em “Configurações e privacidade”.

3. Vá até “Comentários”.

4. Desative o botão “Permitir comentários com GIFs”. Pronto! Agora, o recurso não poderá ser usado nas suas publicações ou nos seus Reels.

Veja em capturas como desativar os comentários com GIFs no Instagram. O tutorial foi realizado em um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: