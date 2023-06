Polícia Militar prende dois criminosos por roubo a residência

Da Redação



29/06/2023 | 12:46



Na manhã desta quinta-feira (29), policiais do CPA/M-6 – 10º Batalhão de Polícia Metropolitano prenderam dois criminosos por roubo a residência, pelo bairro Parque Miami em Santo André. A ocorrência foi irradiada pelo COPOM, e os policiais prosseguiram ao local, onde obtiveram êxito em capturar um dos indivíduos no interior da residência, o qual estava em posse de uma pistola cal. 380 marca Taurus, contendo um carregador com 12 munições intactas, já o outro criminoso foi detido pela via, sendo localizado em sua posse, outro revolver cal. 32, com a numeração picotada. Além dos armamentos encontrados, foi localizado o valor de 1.256,00 em espécie, dois aparelhos celulares e uma arma branca.

Os criminosos foram detidos e conduzidos ao 6° DP, onde a ocorrência se encontra em andamento.