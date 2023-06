Preta Gil confirma traição de ex com funcionária de sua casa

29/06/2023 | 12:13



Preta Gil deu detalhes da suposta traição de seu ex-marido, Rodrigo Godoy, nas redes sociais. Em story publicado na manhã desta quinta-feira, 29, a cantora não citou nomes, mas descreveu o ocorrido como "dissimulação e mau-caratismo".

Os rumores do divórcio em meio ao tratamento de câncer da cantora surgiram em abril, quando Rodrigo foi visto abraçado com a stylist de Preta. A separação foi oficializada em maio e, no fim do mesmo mês, a artista confirmou que foi traída por meio de um texto reflexivo nas redes sociais.

Na época, ela escreveu: "não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar". Desta vez, a filha de Gilberto Gil revelou que ignorou evidências da traição e não deu atenção ao seu sexto sentido por um tempo.

"Por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres, eu deixei duas coisas me escaparem: meu sexto sentido e minha intuição. E achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes, não é sobre ciúme bobo e sim sobre evidências", iniciou.

"Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa, que, com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto", afirmou.

Em seguida, Preta Gil reiterou que continua "em estado de choque e extremamente abalada", mas está em tratamento psiquiátrico e se apoia na espiritualidade e apoio de amigos e familiares. "Mas, tem horas que não consigo (superar)", escreveu a cantora no fim do texto.