O outono é o início da baixa temporada em Bonito (MS), que se estende até o final do inverno, exceto durante as férias de julho. A Nascente Azul, complexo de ecoturismo no destino, listou sete vantagens de viajar durante esse período.

7 motivos para curtir a baixa temporada em Bonito

Preços mais baixos

Uma das principais vantagens de visitar Bonito durante a baixa temporada é que os mesmos passeios podem ser realizados com preços mais acessíveis. Normalmente, as atrações turísticas trabalham com duas tarifas fixas durante o ano, uma para a alta temporada e outra para a baixa temporada.

Na Nascente Azul, por exemplo, fazer a flutuação durante a baixa temporada resulta em uma economia de R$ 80 em comparação ao restante do ano. Além das atrações, os hotéis e pousadas também oferecem diárias com valores mais baixos.

Tranquilidade

Durante a baixa temporada, as atrações turísticas de Bonito geralmente não alcançam sua ocupação máxima diária. Por isso, passeios e os restaurantes ficam menos concorridos, proporcionando uma experiência mais tranquila e agradável.

Clima

Embora muitas pessoas associem Bonito apenas ao verão, já que é um destino repleto de rios, nascentes e cachoeiras, é importante saber que no outono e inverno também é possível desfrutar de dias ensolarados e quentes, com uma temperatura média de 25°C. O frio costuma aparecer apenas à noite. Portanto, é possível aproveitar todas as atrações aquáticas característicos da cidade, como a flutuação na Nascente Azul ou o balneário do mesmo complexo.

Além disso, é importante lembrar que o verão é a época das chuvas em Bonito. Os meses de outono e inverno, por sua vez, são a época de seca, com poucas chances do tempo atrapalhar ou interromper os passeios.

Águas cristalinas

Com menos chuvas durante a baixa temporada, os rios, lagos, cachoeiras e piscinas naturais de Bonito alcançam seu grau máximo de transparência. É durante essa época que as águas ficam ainda mais cristalinas, tornando ainda mais especial a realização de flutuações ou mergulhos no Museu Subaquático de Bonito, que fica dentro do complexo da Nascente Azul.

Passeios para dias frios

Mesmo nos raros dias mais frios, em locais como a Nascente Azul, os visitantes recebem roupas de neoprene para manter o corpo aquecido nos mergulhos e flutuações. De quebra, a temperatura da água da nascente, onde a flutuação começa, permanece em torno de 23°C o ano todo, independentemente das condições climáticas externas.

Opções fora da água

Para quem quer ficar longe da água, Bonito também oferece uma variedade de passeios fora da água, como visitas a grutas e cavernas. Na Nascente Azul é possível desfrutar da tirolesa com 450 metros de extensão e vista deslumbrante para a Serra da Bodoquena. Há também o pêndulo humano, que desafia os limites da gravidade em um emocionante balanço nas alturas.

Os mais aventureiros podem percorrer trilhas ecológicas e contemplativas dentro do complexo, para admirar a diversidade da flora e da fauna locais em cenários perfeitos para fotos.

Festival de Inverno de Bonito

Evento que celebra a riqueza cultural do Mato Grosso do Sul e do Brasil, o Festival de Inverno já é uma tradição de Bonito. Como forma de democratizar a cultura, a festa reúne uma extensa programação, que inclui artes, dança, literatura e teatro, além de grandes shows.

Já passaram pelos palcos do Festival de Inverno de Bonito nomes como Elza Soares, Ney Matogrosso, Gal Costa, Milton Nascimento, Titãs, Rita Lee, Michel Teló e muitos outros. Em 2023, o evento acontece entre 23 e 27 de agosto.

