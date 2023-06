Modelo internacional expõe 'direct' de Neymar em conta no Instagram

29/06/2023 | 11:28



A modelo internacional Celeste Bright compartilhou em seus stories nesta quarta-feira, 28, um print em que Neymar teria supostamente enviado uma mensagem para ela. Na imagem, o jogador reagiu com um emoji de palminhas à publicação do direct e a modelo reagiu à atitude. "Se você tem uma namorada, não mande DM para garotas. É errado é muito desrespeitoso com sua parceira", escreveu.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do jogador. O espaço segue aberto para manifestações.

Após a repercussão, a modelo se pronunciou sobre a postagem e disse que não conhecia o Neymar, apenas que estava "cansada de ver tantos homens desrespeitando as namoradas", frisou. "Eu não sabia quem era ele. Só fiquei cansada de ver tantas DMs de caras com namoradas ou esposas. Ele não é o único. Sinto que as meninas precisam ter mais voz, pois eu conheço a dor", disparou. "Seja melhor porque nós merecemos o melhor."

Recentemente, após rumores de traição dele com sua atual namorada, Bruna Biancardi, Neymar veio a público e confessou que errou com a companheira. Ele se desculpe em uma publicação no Instagram. A influenciadora está grávida. No último fim de semana, o casal anunciou o sexo do bebê e Bruna publicou o nome da filha.