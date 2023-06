Despesas sujeitas a teto de gastos sobem 8,4% em maio, revela Tesouro

29/06/2023 | 11:20



As despesas sujeitas ao teto de gastos subiram 8,4% no acumulado do ano até maio na comparação com o mesmo período de 2022, segundo o Tesouro Nacional.

Pela regra do teto, o limite de crescimento das despesas do governo é a variação acumulada da inflação no ano passado. Porém, como o governo não ocupou todo o limite previsto em anos anteriores, na prática há uma margem para expansão de até 18,5%.

As despesas do Poder Executivo variaram 8,4% no período (a margem nesse caso é de 18,5%).