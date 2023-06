Depois de muita polêmica, Meghan Markle e Príncipe Harry entregam chaves de imóvel real

29/06/2023 | 11:11



Despejados? Meghan Markle e Príncipe Harry tiraram seus pertences e devolveram as chaves da Frogmore Cottage, uma casa localizada no quintal do Castelo de Windsor. O imóvel era bastante querido pelo casal, já que eles passaram algum tempo morando lá, antes de se mudarem oficialmente para os Estados Unidos, em 2020.

A casa se tornou objeto de polêmica desde que Charles assumiu como o novo rei e decidiu despejar o filho. Segundo informações do ITV News, a retirada dos bens do casal e a devolução das chaves aconteceram recentemente - cerca de três meses depois do pedido do rei.

A decisão final de cortar o acesso do filho à casa aconteceu após o lançamento de Spare, sua autobiografia. Apesar de não ser mais um membro da família real, Harry ainda utilizada o imóvel durante suas curtas visitas ao Reino Unido.