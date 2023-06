Compadre Washington grava vídeo no hospital para tranquilizar fãs: - Brevemente estarei de volta no palco

29/06/2023 | 11:11



Após causar preocupação por passar mal em cima de trio-elétrico do É o Tchan e ser internado, Compadre Washington usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. O cantor, que deu entrada na UTI, gravou um vídeo deitado na cama de hospital e contou que já está melhor e logo será transferido para um quarto normal.

No registro compartilhado no Instagram, o cantor agradeceu o carinho recebido e declarou que logo retornará com as apresentações:

- Estou aqui para avisar vocês que eu já estou bem, graças a Deus. Estou aqui esperando para ser transferido para o quarto, mas estou esperando meu time que daqui a pouco vai jogar. Não se preocupem, que foi uma coisa de dores que eu senti e depois tive um pico de pressão, mas agora estou bem. Muito obrigado a todos que fizeram oração por mim, que pediram e estão aí torcendo por mim. Brevemente estarei de volta no palco, dependendo do médico se vai liberar ou não.

Péricles foi um dos artistas que deixou mensagem na sessão de comentários da publicação:

Se cuida! Você é muito precioso para todos nós que somos seu fã.

Babu Santana escreveu:

Melhoras, cumpadi! Tamo aqui na torcida pela sua recuperação.

O perfil do É o Tchan também fez questão de desejar melhoras a Compadre Washington:

Volte mais forte, te amamos!