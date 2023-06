Herbert Vianna, dos Paralamas do Sucesso, é internado com pneumonia leve

29/06/2023 | 11:11



Herbert Vianna, músico da banda Paralamas do Sucesso, foi internado no Hospital Copa D''''Or após receber o diagnóstico de pneumonia leve. Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, o artista, de 62 anos de idade, está sob cuidados médicos.

Sempre discreto, o cantor não comentou sobre sua saúde através das redes sociais.

Vale lembrar que, em 2001, Vianna esteve no mesmo hospital após sofrer um acidente aéreo em Mangaratiba. A ultraleve que ele pilotava caiu no mar, e ele sofreu graves ferimentos, que o acabaram deixando paraplégico.

Na época, ele ficou cerca de 40 dias no hospital.