Charge do dia

29/06/2023 | 11:06



A população do Grande ABC chegou a 2.696.530 moradores, de acordo com os primeiros resultados oficiais do Censo Demográfico de 2022 produzido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O número representa alta de 5,6% em comparação ao último levantamento realizado em 2010, que contabilizava 2.551.328 pessoas. Em comparação ao índice nacional, a região está abaixo do crescimento populacional do País. Em 12 anos, o Brasil teve aumento de 6,5%, ao passar de 190.755.799 pessoas em 2010 para 203.062.512 habitantes em 2022, ou seja, 12.306.713 pessoas a mais.