Inscrições abertas para pós em Direito do Trabalho

Da Redação



29/06/2023 | 11:04



A FDSBC (Faculdade de Direito de São Bernardo) está com inscrições abertas para a pós-graduação em Direito e Relações do Trabalho, para as turmas do segundo semestre de 2023. O curso, que já é tradicional, está sendo reeditado de forma ininterrupta desde 2005, e busca oferecer aos alunos sólidas bases teóricas e conhecimentos técnicos voltados à aplicação prática-profissional.

Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de agosto por meio do site https://www.direitosbc.br/especializacao-em-direito-e-relacoes-do-trabalho-2/. Na página, os candidatos encontrarão informações detalhadas do curso, requisitos de inscrição e documentação necessária.

As aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h30. O coordenador do curso é o Prof. Dr. Gilberto Carlos Maistro Jr.