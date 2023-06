Ribeirão Pires inaugura Monumento à Diversidade

Da Redação



29/06/2023



Nesta terça-feira (28), para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, a Prefeitura de Ribeirão Pires inaugurou, na Vila do Doce, o Monumento à Diversidade. Em um grande coração que leva as cores da tradicional bandeira da comunidade LGBTQIAPN +, o monumento, instituído pela Lei 6419/2019, chama a atenção para a tolerância e o respeito à diversidade.

“O monumento que estamos aqui inaugurando marca avanços em nossa cidade, e não importa em que proporção se avance, e sim sempre evoluir passo a passo para entender que a sociedade está mudando”, disse o prefeito, Guto Volpi.

Além da inauguração do monumento, o evento contou também com a entrega simbólica de documentos para a retificação de nome e gênero de cinco mulheres transgênero, previamente cadastradas, que receberão auxílio nesse processo de mudança, em uma parceria da Prefeitura com o Comads (Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual).

SHOWS

Para o encerramento do Mês do Orgulho, será realizado, no dia 1° de julho, no palco da Vila do Doce, o 5° Festival da Diversidade, que vai reunir nomes como Melody, Aretuza Lovi, Danny Bond, Mia Bad Girl, Dornelles, Alexya e Galpão.

O evento acontece a partir das 14h e tem Classificação indicativa de 16 anos. A Vila do Doce fica na rua Boa Vista, s/n.