Dolphin EV: conheça o novo elétrico da BYD; modelo parte de R$ 149 mil

29/06/2023



A BYD lançou o BYD Dolphin EV. O mais novo modelo da marca fará sua estreia como o veículo com melhor eficiência energética do mercado brasileiro, segundo o Inmetro. A ficha técnica completa do modelo você lê aqui.

O Dolphin é o primeiro veículo da BYD a adotar o design da linha Ocean, inspirada nos animais marinhos e ondas do mar. Trata-se também do do quinto veículo de passeio da montadora no país – que já conta com os elétricos BYD Tan EV, BYD Han EV e BYD Yuan Plus EV.

A linha de motores híbridos tem hoje o SUV BYD Song Plus DM-i.

BYD Dolphin EV: plataforma

O BYD Dolphin EV utiliza a e-Platform 3.0, especialmente desenvolvida pela BYD para veículos puramente elétricos. A plataforma é responsável por integrar o sistema de alta tensão e as baterias com o chassi do carro, o que melhora a segurança e a autonomia, além de garantir uma experiência de condução inteligente.

Outra vantagem desta plataforma é a distância entre eixos de 2,7m que deixa o veículo mais espaçoso internamente. Isso faz com que os passageiros do banco traseiro tenham mais espaço para as pernas. O assoalho na parte traseira também é plano, o que melhora ainda mais o conforto dos passageiros.

Tecnologia: eficiência e praticidade

O BYD Dolphin EV se beneficia da moderna bateria Blade de 44.9kWh. Com a carga a cem por cento, o BYD Dolphin EV roda 291 quilômetros e, segundo dados do Inmetro, é o veículo com melhor eficiência energética disponível no Brasil, ou seja, ele é o que melhor aproveita a capacidade da bateria com 0,42MJ/km*.

A bateria pode ser recarregada de forma simples. Com um adaptador é possível usar até uma tomada comum de 127 ou 220V. Já nos carregadores de alta potência que estão em shoppings, postos, estacionamentos e muitas residências, a bateria do Dolphin pode ir de vinte a oitenta por cento em apenas 25 minutos**.

BYD Dolphin EV: detalhes

O modelo vem equipado com ICS (Inteligent Cockpit System) que possui uma tela de 12,8″, rotação elétrica para posição vertical e horizontal, além de seis alto-falantes.

O BYD Dolphin EV ainda vai dar oportunidade do consumidor usar o Apple Carplay, o Android Auto e o aplicativo BYD, que possibilita abrir e trancar o carro pelo celular, programar o ar-condicionado e até verificar o nível da bateria. Pra quem gosta de diversão, vai ser possível até jogar videogame com o carro parado ou cantar no karaokê***.

O Dolphin EV conta ainda com comando de voz em que o motorista pode solicitar ações como: “ Hi BYD, ligue o Spotify” e “Hi BYD, me guie para casa”, que ele executa as tarefas de forma descomplicada.

Outro detalhe que chama a atenção é a tecnologia NFC que virou a chave dos novos tempos. Você consegue abrir seu BYD Dolphin com um cartão. É só aproximar o cartão NFC do retrovisor do motorista para destravar a porta.

VTOL

O novo modelo também é uma fonte de energia. O BYD Dolphin possui a função sistema VtoL (Vehicle to Load), com o uso de um adaptador**** a bateria do carro se transforma numa fonte de energia que pode utilizar equipamentos externos como uma cafeteira, um laptop, uma pipoqueira e até uma luminária.

OTA (On The Air)

Outro detalhe tecnológico que chama a atenção é o serviço OTA que permite fazer atualizações no sistema do carro à distância, parecido com o que se faz com os smartphones. O proprietário do Dolphin recebe uma mensagem no painel que existe uma atualização disponível e faz o download quando estiver estacionado e em segurança. Para baixar o arquivo, é possível utilizar o pacote de internet que já vem instalado no veículo.

Design

Inspirado pelo golfinho, o design do BYD Dolphin foi desenvolvido por Wolfgang Egger e Michele Paganetti, duas grifes do mercado automotivo mundial. Primeiro lançamento da linha Ocean, o Dolphin carrega muitas referências ao mar e ao animal marinho por todas as suas linhas – externas e internas.

Com capacidade para cinco ocupantes, os assentos e apoios de cabeça possuem design ergonômico e o BYD Dolphin EV foi projetado com diversos espaços internos de armazenamento e organização para ajudar no dia a dia.

Cores e garantia

O BYD Dolphin EV chega ao Brasil com o preço de lançamento de R$ 149.800,00 nas cores Cinza (Grey), Rosa (Afterglow Pink) e Amarelo (Cheese Yellow). A garantia é de cinco anos ou 200 mil quilômetros rodados (sistema elétrico do PHEV + baixa tensão + chassis). A bateria Blade contará com garantia de oito anos ou 200 mil quilômetros percorridos.

* O valor de autonomia e eficiência energética foram obtidos em testes realizados segundo as regras do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do INMETRO. ** O tempo de recarga varia dependendo da potência do carregador. *** Essas funções estarão disponíveis nos próximos meses. **** O adaptador é vendido separadamente como acessório.