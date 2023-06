PSDB começa a procura por ‘bons quadros’ de olho no pleito de 2024

Renan Soares



29/06/2023 | 09:19



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), toma posse oficialmente hoje da presidência estadual da Federação PSDB-Cidadania. O mandato vai até 31 de outubro, mas pode ser renovado continuamente. A solenidade está marcada para as 19h, no Plenário Tiradentes do Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa de São Paulo, na Capital.

A principal meta da nova Executiva é reconstruir o partido, que se desidratou após a derrota do candidato à reeleição para o governo do Estado, Rodrigo Garcia, o que encerrou hegemonia de 28 anos no Estado. O PSDB elegeu 182 prefeitos em 2020, mas chegou a ter 238 – após assédio de Republicanos, PL, PSD e PSB, restam cerca de 150.

Paulo Serra é ciente da força que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem para atrair prefeitos para legendas do seu arco de alianças. Por isso, mira em políticos sem mandato, mas com potencial eleitoral, visando torná-los candidatos da Federação na eleição de outubro de 2024.

“A partir de amanhã (hoje), a gente cria comissão eleitoral que passa a procurar os prefeitos, os bons quadros que a gente tem, mapeando em parceria com outros partidos”, diz Paulo Serra ao Diário, realçando que a Federação PSDB-Cidadania tem a meta de ser cabeça de chapa nos 645 municípios paulistas.

Ele, todavia, admite coligações com agremiações do mesmo espectro ideológico. “A gente tem visão muito clara de que vai ter de se adequar também a outras federações, a outras alianças, para ter o Estado mantido sob o comando de bons quadros e de partidos que estão no centro juntamente conosco”, declara.

Sobre a solenidade desta noite, à qual devem estar presentes deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores das duas siglas, Paulo Serra diz que o evento materializa o início “de um processo de reconstrução que estamos fazendo no PSDB, agora em parceria com o Cidadania”.

“O PSDB, depois de 28 anos, perdeu o governo do Estado de São Paulo. Hoje faz parte e tem colaborado com o governo Tarcísio, mas carece de reformulação de seus quadros, visando as candidaturas do ano que vem”, avalia o novo presidente paulista.

Na busca por candidatos, a Federação pretende atuar, nas palavras de Paulo Serra, “nas cidades importantes do nosso Estado, para que a gente tenha novamente candidaturas competitivas na maioria das cidades”. A agremiação não vai descartar a filiação de prefeitos já eleitos, mas a prioridade são as “novas lideranças”.

“Por exemplo, grandes vereadores em cidades importantes que têm desejo de serem candidatos a prefeito. É um processo lento, que vai até o início do ano que vem, mas tenho certeza de que vai render bons frutos”, finaliza o presidente da Federação.