Meninos do Super Volêi Santo André jogam longe de casa

Da Redação



29/06/2023 | 09:11



As equipes de base do Super Volêi Santo André têm jogos importantes nesta quinta (29), sexta (30) e domingo (2). Todos os compromissos longe de casa. Hoje, às 19 horas, o Sub-15 joga no Ginásio da Vila Vitória contra o Mauá. Já amanhã, às 19h30, é a vez do Sub-17 entrar em quadra contra o Novo Ideal, em Itanhaém, e o Sub-21, também no mesmo horário, estará em Osasco enfrentando os donos da casa. No domingo (2), tanto o Sub-15 quanto o Sub-15 viajam para Campinas para encarar o Vôlei Renata, às 10h e 11h30, respectivamente.