Santo André contrata dois zagueiros para disputa da Copa Paulista

Da Redação



29/06/2023 | 09:04



O Ramalhão confirmou nesta quarta-feira (28) a contratação de dois atletas para a disputa da Copa Paulista: os zagueiros Henrique Preisler e Guilherme Matheus. O primeiro tem 24 anos e chega ao clube após disputar a série A-2 pelo Monte Azul. Já o segundo tem 21 anos e chega por empréstimo do São Paulo, Para a Copa Paulista, o Ramalhão deve utilizar o Sub-20 e jogadores que não forem relacionados para jogos da série D do campeonato Brasileirão. A equipe estreia na Copa Paulista no próximo sábado (1), às 15 horas, contra a Portuguesa, no Canindé.