EC São Bernardo perde em Rio Preto e se complica

29/06/2023 | 08:51



As meninas do EC São Bernardo até tentaram. Por duas vezes chegaram a ficaram à frente do placar, mas sofreram a virada. O resultado de 3 a 2 ontem à tarde no interior tirou o time de São José do Rio Preto da lanterna e complicou as são-bernardenses na competição. Ainda em nono lugar com apenas quatro pontos, o São Bernardo não tem mais nenehuma chance de título e só pode se credenciar à disputa da Taça Paulista (fase destinada aos times que ficarem entre quinto e oitavo lugar).

O time da região até começou bem. Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, de falta, a atacante Gaia abriu o placar. A recuperação do Realidade Jovem não demorou. Seis minutos depois, aos 15, Amandinha entrando pelas costas da zaga aproveitou um cruzamento de bola parada e empatou.

Nos minutos seguintes, a partida seguiu equilibrada com poucas chances para os dois lados. Já a segunda etapa foi mais agitada. Logo aos 13 minutos, aproveitando uma bobeira da zaga, a atacante do São Bernardo, Thaís Gabrielle anotou o segundo. O gol chamou o time do interior pra cima e, aos 17 minutos, empatou de pênalti com Thaísa. Animadas, as meninas do Realidade Jovem continuaram sendo intensas até que, aos 35 minutos, Ana Luisa virou com um chute de fora da área.