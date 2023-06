Conheça os 10 melhores filmes coreanos de todos os tempos

Bianca Bellucci

Do 33Giga



29/06/2023 | 08:56



O site de entretenimento Korean Screen assumiu a missão de elencar os melhores filmes coreanos de todos os tempos. Para isso, o veículo convidou 158 críticos de cinema internacionais de 28 países. Os votos formaram uma lista completa com 100 títulos. As 10 primeiras posições estão dissecadas abaixo. Para ver o ranking completo, por sua vez, clique aqui.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

1. Em Chamas (2018) – Disponível em Belas Artes À La Carte

Na primeira colocação entre os melhores filmes coreanos está Em Chamas. Na trama, Jong-soo reencontra Hae-mi, uma antiga amiga que morava no mesmo bairro. A jovem lhe pede para tomar conta do seu gato de estimação enquanto faz uma viagem à África. Quando regressa, ela chega na companhia de Ben, um forasteiro que tem um hobby peculiar.

2. Parasita (2019) – Disponível em Telecine (Globoplay)

Uma família está desempregada vive em um porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa deles, pai, mãe e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa. Os segredos e as mentiras necessários à ascensão social, no entanto, custarão caro a todos.

3. Memórias de um Assassino (2003)

Durante a ditadura militar na Coreia do Sul, uma jovem brutalmente assassinada é encontrada pela polícia. Dois meses depois, outro corpo com as mesmas características do primeiro é achado. Assim começa uma investigação liderada pelo detetive Park Du-Man.

4. Oldboy (2003)

O único entre os 10 melhores filmes coreanos que ganhou uma versão norte-americana, lançada em 2013. Aqui, Dae-Su é raptado e mantido em cativeiro por 15 anos em um quarto de hotel, sem qualquer contato com o mundo externo. Quando ele é inexplicavelmente solto, descobre que é acusado pelo assassinato da esposa. Assim, embarca em uma missão obsessiva por vingança.

5. A Criada (2016) – Disponível em Telecine (Globoplay)

Durante a ocupação japonesa, a jovem Sook-hee é contratada para trabalhar para uma herdeira nipônica, Hideko, que leva uma vida isolada ao lado do tio autoritário. Só que Sookee guarda um segredo: ela e um vigarista planejam desposar a herdeira, roubar sua fortuna e trancafiá-la em um sanatório. Tudo muda quando a criada começa a se afeiçoar pela patroa.

6. Primavera, Verão, Outono, Inverno e… Primavera (2003)

Esta produção coreana traça um paralelo entre o curso da vida e as estações do ano. O espectador é convidado a acompanhar um menino criado por um monge budista em um templo. O filme contempla algumas décadas da trajetória do rapaz, sendo que cada ciclo por qual ele passa é divido como um episódio.

7. Hanyo, a Empregada (1960)

O compositor de meia-idade Dong Sik tem uma vida atarefada com sua esposa grávida e seus dois filhos. Por isso, contrata uma empregada doméstica para ajudar na casa. Mas a jovem tem outros planos em mente quando começa a seduzir o patrão. O relacionamento dos dois acaba se transformando em um drama que afeta toda a família.

8. Poesia (2010)

Mija vive com o neto em uma cidade perto do rio Han. Ela adora se vestir de forma excêntrica, é questionadora e inquieta. Seu novo desejo é aprender a fazer poesia – o que a leva a um curso especializado em um centro cultural perto de sua casa. As aulas fazem com que apure sua observação do cotidiano, tirando inspiração para seus versos.

9. Peppermint Candy (1999)

O protagonista do filme é Kim Yongho, cuja vida é narrada em sete episódios que percorrem 20 anos. Cada capítulo tem um título e uma data definidos e são precedidos por uma espécie de prelúdio musical fixo. A proposta é levar o espectador a entender o motivo pelo qual ele cometeu suicídio no final.

10. Bala Sem Rumo (1961)

Último entre os melhores filmes coreanos, Bala Sem Rumo acompanha um contador pressionado, seu irmão veterano de guerra e sua família disfuncional na luta para se reintegrar à sociedade no pós-guerra.