Santo André terá nova pista de skate em praça no Valparaíso

Renan Soares



29/06/2023 | 08:41



“A ideia é abranger todos os segmentos, faixas etárias e níveis”, diz Maurício de Souza, de 51 anos. Ele é um dos skatistas envolvidos na construção da nova pista de skate do Parque Dr. Sérgio Cyrino da Silva, na Avenida Atlântica, no bairro Valparaíso. Pedido antigo dos esportistas que praticam atividades no local, o espaço faz parte do conjunto de intervenções previstas para o espaço público, a serem finalizadas até o fim de 2023.

Com investimento municipal de R$ 3,9 milhões, a revitalização da praça terá, além da pista de skate, percurso para caminhada e corrida, espaço pet, uma nova quadra poliesportiva, novo playground para as crianças, manutenção da academia ao ar livre, além de reformulação dos canteiros de vegetação, iluminação de LED e instalação de câmeras de monitoramento.

“Sou de Santo André, moro aqui perto e ando nessa pista desde 1995, ou seja, 28 anos. Esta é uma área que nós, esportistas, sempre olhamos com muito carinho. A pista, por exemplo, foi ficando muito pequena e ultrapassada, por isso, pensamos em um lugar maior, com mais amplitude de obstáculos e variações nas modalidades”, comenta Maurício, justificando que será possível andar tanto no street – modalidade que usa elementos e construções urbanas para manobras – quanto no vertical – com pista mais alta. “É uma pista bem atualizada que contemplará tanto o skatista profissional como uma criança iniciante”, finaliza o skatista. O projeto foi construído e avalizado por quem usará o espaço, com desenho e formulação feitas pelos próprios esportistas.

A assinatura da ordem de serviço para o início das obras foi feita nesta quarta-feira (28) pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), que relembrou as dificuldades para a viabilização do projeto, que enfrentou percalços desde seu primeiro anúncio em 2019, quando foi elaborado o projeto Skate Park. O equipamento seria dividido em pistas park e street – modalidades que estrearam na Olimpíada de Tóquio, em 2020.

“Tivemos uma longa discussão por conta da utilização da área. Adequamos um projetoque cabe neste espaço e que vai complementar muito bem todos os outros equipamentos esportivos desta praça”, frisou o prefeito complementando que ainda pensa no antigo projeto, deixando em aberto a possibilidade. “Ainda não desistimos dele. Estamos trabalhando em outros espaços”, finalizou Serra.

A nova pista de skate, com 992,61 metros quadrados, ficará ao lado da tradicional minirrampa que já existe no local.