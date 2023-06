Julho Verde para a prevenção do câncer

Da Redação



29/06/2023 | 08:29



O câncer de cabeça e pescoço é uma realidade preocupante no Brasil. Ocupando a quarta posição entre os tipos de câncer mais comuns, esse tipo de doenças pode causar mutilações faciais e graves disfunções, como problemas na fala, deglutição e respiração. Para evitar essas consequências devastadoras, a prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais.

As áreas mais afetadas pelo câncer de cabeça e pescoço incluem a cavidade oral (boca), a laringe (garganta), a tireoide (principalmente em mulheres) e a pele do rosto e couro cabeludo. A detecção precoce desempenha um papel fundamental na luta contra esse tipo de câncer, pois aumenta significativamente as chances de cura.

É importante ressaltar que o câncer de cabeça e pescoço é, em grande parte, evitável. O tabagismo e o alcoolismo, por exemplo, estão diretamente relacionados ao surgimento desses tumores.

“Câncer? Não perca a cabeça!” É o alerta da 7ª Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço da ACBG Brasil (Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço). Neste Julho Verde, queremos informar as pessoas sobre a importância de não negligenciar os sinais e sintomas e procurar o tratamento adequado.

Além da conscientização individual, é crucial melhorar as políticas públicas relacionadas à prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Apesar das campanhas e legislações de combate ao tabagismo, por exemplo, a indústria ainda utiliza estratégias para atrair jovens, como cigarros com sabores. A fiscalização e regulamentação dessas práticas são fundamentais para proteger a população.

A sensibilização sobre o tema também deve envolver os profissionais de saúde, em especial os dentistas, que desempenham um papel crucial na detecção precoce do câncer de cabeça e pescoço. Identificar lesões iniciais na boca, como manchas anormais ou fissuras, pode fazer a diferença no diagnóstico precoce.

Além disso, é necessário que a conscientização sobre estes tumores seja feita durante todo o ano, e não apenas em um mês específico. A implementação e cumprimento das leis e diretrizes, juntamente com o trabalho contínuo de fiscalização, são essenciais para garantir o acesso adequado ao diagnóstico, tratamento e reabilitação.

O objetivo final é dar voz às pessoas afetadas pelo câncer de cabeça e pescoço. É preciso disponibilizar recursos para a prevenção, tratamento de qualidade e suporte aos pacientes. Somente com uma abordagem abrangente, envolvendo governos, profissionais de saúde e a sociedade em geral, poderemos combater efetivamente esse tipo de câncer e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.