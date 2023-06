Palavra do Leitor

Da Redação



29/06/2023 | 08:22



Zeladoria

Recorro ao Diário para que os responsáveis pela triste situação de Praça Cônego Lázaro Equini, Baeta Neves, São Bernardo. Faltam varrição e cuidado. Existe também um grande buraco há meses, e nenhum político toma providências.

José Fernando de Assis Moura - São Bernardo

LGBTQIA+

Neste dia 28 de junho, em que se comemora o Dia Internacional do Orgulho Gay, nós, setecidadenses, devemos refletir sobre a data (Setecidades, ontem). Dia esse que começou a ser comemorado em 1969, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.Nós, como sociedade, não temos o direito de taxar, pré-julgar ou julgar absolutamente nada nem ninguém por seus comportamentos, costumes, credos, religiões e hábitos. Não precisamos concordar com essa ou aquela preferência ou desejo próprio, pois isso cabe somente a nós. O preconceito, em todas as suas leituras e linguagens, traz um mal irrefutável, para aquele que produz e aquele que recebe. Negros, pardos, homossexuais, cadeirantes e autistas carregam o sofrimento do preconceito. Façamos uma reflexão mais profunda.

Cecél Garcia - Santo André

Eleições

Quando o ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Benedito Gonçalves levou tapinha na face do à época candidato Lula da Silva e, em outra ocasião, disse ao pé do ouvido de um colega: “Missão dada é missão cumprida”, ao afegão médio ficou claro que nessa Corte manda quem pode e dane-se a lei. Portanto, o iluministro Benedito nem precisaria ter gasto 400 páginas de papel pagas pelo povo brasileiro, bastava em poucos segundos declarar o ex-presidente Bolsonaro inelegível como acordado tempos atrás com seus apaniguados (Política, ontem). Só esqueceram de combinar com o povo, ou nós que não aceitamos um ex-condenado como presidente, queríamos urnas eletrônicas auditáveis por desconfiarmos dessa “parceria estranha”, também teremos atrás de nós o peso da lei?

Beatriz Campos - Capital

Selic

Depois da sequência perversa de duras, afrontosas e improdutivas críticas de Lula, e de membros insensatos do PT, ao presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, em exato momento tecnicamente adequado, como ocorreu na terça-feira, 27, a ata divulgada do Copom (Comitê de Política Monetária), indica que no próximo mês de agosto são grandes as possibilidades de queda da taxa básica Selic, hoje em 13,75%. Desde que o índice inflacionário não demonstre preocupantes piques de alta. E para conforto do mercado e consumidores finais, a prévia do IPCA, de junho, também divulgado nesta terça-feira, pelo IBGE, indica alta de apenas 0,04%, contra os 0,51% de maio. E no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação caiu para 3,40%. Bem distante dos 11,73%, de maio de 2022... É bom lembrar que o BC está contando com a aprovação final do arcabouço fiscal, e do bom andamento da reforma tributária para tentar manter um novo e virtuoso ciclo da queda da taxa Selic.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)