Ponte Preta ganha o duelo paulista com o Ituano e respira na Série B

28/06/2023 | 23:54



Depois de quatro jogos de jejum, a Ponte Preta se reencontrou com a vitória no duelo paulista com o Ituano ao fazer 1 a 0 pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro da Série B. Na noite desta quarta-feira, Paulo Baya saiu do banco para dar alívio à torcida de Campinas, que ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento.

Com os três pontos, a Ponte Preta chegou a 15 e aparece no 15º lugar, abrindo quatro pontos da zona de rebaixamento. O Ituano também soma 15 pontos, mas figura em 13º, levando vantagem no número de vitórias (4 a 3).

A primeira etapa foi movimentada. As duas equipes alternavam no domínio dentro de campo. Quem começou melhor foi o Ituano, abusando de chutes de fora da área, defendidos por Pedro Rocha. O goleiro da Ponte Preta por pouco não foi expulso, após dividida com Viniegra fora da área. O juiz entendeu que houve um toque na mão fora da área, corrigido pelo VAR.

Quando a Ponte Preta teve o domínio, também foi de chute de fora da área de Dudu. Na metade do primeiro tempo, o Ituano teve mais volume, mas desperdiçou chances. Ainda apostando em chutes de fora da área, a melhor oportunidade veio em cabeçada de Mário Sérgio, espetacularmente defendida por Pedro Rocha.

Na reta final da etapa, foi a visitante quem cresceu. Após cruzamento na área, Eliel tentou uma bicicleta e a bola sobrou para Tales acertar o travessão. Na sequência, Matheus Jesus tentou colocado e Jefferson Paulino defendeu. No último lance, Viniegra até balançou as redes para o time de Itu, mas estava em posição irregular.

A segunda etapa continuou no mesmo panorama. As duas equipes faziam trocação formal dentro de campo, com o Ituano com o pé mais calibrado. Aos poucos, os times foram sentindo o desgaste físico e o jogo ficou equilibrado, concentrado no meio e com muita troca de passes entre as linhas. Após as substituições, a partida voltou a ficar parelha em Itu.

Quirino, que tinha acabado de entrar, recebeu livre e desperdiçou grande chance para o Ituano. Quem não desperdiçou foi Paulo Baya. Vindo do banco, o meia aproveitou o rebote de Jefferson Paulino e abriu o placar para a Ponte Preta, aos 33 minutos.

Após o gol, o Ituano foi para o desespero. Já desorganizado, o time tentou encurralar a Ponte no campo de defesa, mas sofria com os contra-ataques. No último suspiro, Felipe Fonseca tentou um chute colocado, que passou raspando o travessão da Ponte Preta, que gastou o tempo até o apito final.

Pela 15ª rodada, a Ponte Preta volta a campo no domingo, às 20h, na reedição da final do Campeonato Paulista da A2 contra o Novorizontino, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Ituano atua somente na segunda-feira, quando visita o Mirassol, às 18h, no estádio Campos Maia, em Mirassol.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 1 PONTE PRETA

ITUANO - Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Rafael Pereira e Mário Sérgio; José Aldo (Yann Rolim), Rafael Carvalheira (Aluísio) e Viniegra (Quirino); Hélio Borges (José Carlos), Felipe Saraiva (Felipe Fonseca) e Paulo Victor. Técnico: Marcinho Freitas.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Luiz Felipe (Weverton), Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Ramon Carvalho e Matheus Jesus; Dudu (Mailton), Tales (Paulo Baya) e Eliel (Samuel Andrade). Técnico: Felipe Moreira.

GOL - Paulo Baya, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo José de Pereira Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Pereira e José Aldo (Ituano); Artur e Mateus Silva (Ponte Preta).

RENDA - R$ 21.800,00.

PÚBLICO - 1.323 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Jr, Itu (SP).