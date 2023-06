Modelo publica carta aberta com ataques racistas que recebeu após participar de concurso em SP

28/06/2023 | 21:39



A modelo Carol Amaral, que conquistou o segundo lugar na franquia do Miss Universo em São Paulo, para disputar o concurso internacionalmente, compartilhou uma carta aberta falando sobre os comentários preconceituosos e racistas que sofreu depois do concurso.

A disputa aconteceu no dia 10 de junho e os ataques começaram no mesmo período, mas a artista contou que teve vergonha de relatar o fato e só postou a carta quando se sentiu forte novamente.

Na postagem, a Miss São Carlos compartilhou também um vídeo com um compilado dos comentários que recebeu, eles falam desde a aparência física da modelo até a suposta falta de preparação dela para disputar o concurso. Carol conta que o trabalho no ramo da moda gera, nas entrelinhas, situações de racismo, mas algo tão pesado como o que aconteceu foi a primeira vez.

"Eu tinha vergonha porque comecei a ver que muita gente compartilha do mesmo pensamento, as pessoas só se controlam para nos atacar. Os olhares nesse meio são pesados. Então, o meu medo de expor era realmente esse, era dar palco para essa situação e fortalecer ainda mais ataques", disse a modelo em entrevista ao Estadão.

Grande parte das mensagens destacadas pela modelo no vídeo postado são direcionadas ao cabelo dela, que usa os fios em um corte curto e naturalmente crespo.

"Teve dias que eu chorei, teve dias que eu pensei: será que eu coloco uma peruca?. É uma causa pela qual eu brigo e eu me senti fraca, me senti incapaz de brigar por isso, porque ao mesmo tempo que eu via aqueles comentários e via tanta gente concordando, eu me olhava ali naquele meio e não via ninguém como eu. Quem ganhou com um cabelo crespo mesmo?", questionou a modelo.

Ela contou que esse foi um dos motivos para postar a carta aberta, já que muitas meninas negras a acompanham, cortam o cabelo como o dela e pedem dicas de como trabalhar como modelo. Ela disse que precisava dizer para essas meninas que elas vão passar por isso que a história delas têm que continuar.

A artista afirma que não pretende voltar a participar de concursos, pois a mensagem que ela gostaria de passar foi dada. Carol lamentou todo o ocorrido e contou que está acionando os meios legais para lidar com os ataques nas redes sociais.