Madonna é internada por infecção bacteriana e adia turnê: 'Expectativa de recuperação total'

28/06/2023 | 18:39



Madonna está hospitalizada devido a uma infecção bacteriana e teve que adiar sua turnê Celebration. A informação foi compartilhada nesta quarta-feira, 28, pelo empresário da artista, Guy Oseary.

Segundo publicação nas redes sociais, a cantora de 64 anos desenvolveu a infecção no sábado, 24, e passou "diversos dias" na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Atualmente, ela está melhor e segue sob cuidados médicos.

"A expectativa é de uma recuperação total", escreveu Guy no Instagram. "Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, o que inclui a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows reprogramados", completou o empresário.

Celebration Tour

A turnê Celebration é uma comemoração das quatro décadas de carreira da Madonna. O anúncio foi feito em janeiro deste ano nas redes sociais da artista.

Madonna: The Celebration Tour vai passar por 35 cidades em estádios e arenas de Estados Unidos, Europa e Canadá. Não há previsão de apresentações no Brasil.

O início da turnê, a princípio, foi anunciado para o dia 15 de julho, mas, até o momento, as novas datas ainda não foram reveladas. As primeiras apresentações vão passar por cidades como Detroit, Chicago, Nova York, Miami, Los Angeles, Denver, Atlanta e Boston.

Segundo o anúncio, Madonna passaria por Las Vegas em 7 de outubro. Em seguida, ela faria 11 shows em Londres, Barcelona, Paris, Berlim, Milão e Estocolmo. O encerramento seria em Amsterdã, no dia 1º de dezembro.

O lançamento de seu primeiro disco, Madonna, em 1983, deve ser o marco. Fazem parte dessa fase sucessos como Like a Virgin, Papa Dont Preach, Like a Prayer, Material Girl, Holiday, Express Yourself e La Isla Bonita. Sua última turnê mundial foi Madame X Tour, de 2019.