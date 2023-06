Príncipe Harry acredita que a mãe, Diana, se comunica com Meghan Markle

28/06/2023 | 17:11



Será? De acordo com o biógrafo e analista da família real, Tom Bower, o Príncipe Harry acredita que a sua mãe, a Princesa Diana, se comunica com sua esposa, Meghan Markle.

De acordo com o jornal inglês Daily Star, Bower revelou a crença do caçula do Rei Charles III em entrevista ao canal GB News.

- O Harry contou para um amigo que acredita que a Diana está falando com a Meghan do além. Tenho certeza que é verdade e que partiu dos lábios do Harry, declarou ele.

E as revelações não pararam por aí:

- Ele contou para o amigo que a Meghan está em contato com a Diana e que a Meghan está o assegurando que a mãe tem certeza que as escolhas deles são corretas e ela dá todo seu apoio em tudo o que eles estão fazendo.

E encerrou:

- A Meghan encontrou a forma perfeita de assegurá-lo que está tudo bem, dizendo que a mãe dele dá seu aval para todas suas escolhas.

Julgamento envolvendo o Príncipe Harry

Nesta quarta-feira, dia , o advogado do príncipe Harry afirmou que ele foi o alvo principal da imprensa britânica. Vale pontuar que o príncipe e cerca de 100 outros estão processando o Mirror Group Newspapers, editora de Daily Mirror, Sunday Mirror e Sunday People.

- Os jornais o consideravam um alvo principal, talvez um dos alvos mais importantes, no sentido de histórias da realeza impulsionarem as vendas de jornais.