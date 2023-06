Ex-namorada de Gugu Liberato revela relação do apresentador com a sexualidade: - Ele era livre

28/06/2023 | 16:10



A cada dia que passa, novas informações sobre a vida pessoal e a intimidade de Gugu Liberato são compartilhadas com os internautas. Desde que Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador, decidiu mover uma ação na Justiça para que seu relacionamento fosse reconhecido como uma união estável, e assim receber parte da herança, diversas polêmicas surgiram.

Desta vez, quem decidiu falar sobre o assunto foi Fabiana Andrade, uma das ex-namoradas de Gugu. Em uma conversa com a colunista Fábia Oliveira, a ex-integrante da Banheira do Gugu revelou que teve um breve relacionamento aberto com o apresentador e falou mais sobre a sexualidade dele.

- Quanto à sexualidade do Gugu, ele era livre. O importante de tudo é a felicidade total da pessoa. Não adianta tentar ser o que a pessoa não é. E comigo ele foi homem, não tem o que falar. Ele me abriu portas de trabalho, me ajudou muito. Não conheço uma pessoa ligada ao Gugu que ele não tenha ajudado em vida.

Em seguida, Fabiana deu a sua opinião sobre as polêmicas da herança:

- É desnecessário expor a vida do Gugu, não precisava disso. Até porque ele sempre foi uma pessoa querida, sempre ajudou as pessoas, era o sonho dele ser pai. O Gugu sempre foi um grande pai, grande filho, grande amigo.

Amor de mãe

Como você viu, Rose Miriam está contra o filho mais velho, João Augusto, no processo que vai determinar se ela vai, ou não, receber parte do dinheiro do pai de seus filhos. Entretanto, a médica vive usando as redes sociais para deixar bem claro que, apesar da diferença de pensamentos, ela ainda ama muito o filho.

Esse olhar profundo é de uma pessoa que é preciosa para Deus. Eu conheço meu filho desde o primeiro dia dele no meu ventre, e sei o que vai nas profundezas do seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está com ele, cuidando dele o tempo todo, assim como Ele cuida de nós todos. O João é um rapaz sensível e muito carinhoso, cheio de amor ao próximo. Grandes dias virão para ele. Eu amo meu filho independentemente de qualquer situação. Amo demais minhas filhas também; elas são duas moças incríveis e belas! Tenham todos um lindo dia. O nosso Deus é um Deus de recomeços e Ele está de braços abertos para nos receber.

Mentiras?

Em uma conversa com o colunista Fefito, o apresentador Leão Lobo deu alguns detalhes sobre a relação de Augusto e Rose. Segundo ele, a dupla não tinha nenhum envolvimento amoroso.

- Era um negócio. Ele pagou a faculdade para ela, deu a mansão [para Rose morar], dava um salário mensal para ela a vida toda... Gugu era delicado com ela, evidentemente. Ele a respeitava, [porque] era a mãe de seus filhos. [Mas] nunca teve amor, nunca teve afeto, nunca teve sexo. Disso eu tenho certeza.

Leão ainda desmentiu o advogado da mãe dos filhos de Gugu ao confessar que ela não estava dopada quando assinou o acordo para a criação dos filhos:

- A gente sabe que ela não estava dopada. Isso eu sei, e todo mundo que estava em volta do Gugu sabia. É evidente que é uma tentativa desesperada do advogado [Nelson Willians] para tentar reverter o caso.