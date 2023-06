Turma da Mônica e mais: veja produções gratuitas para assistir no streaming

Da Redação

Do 33Giga



28/06/2023 | 15:55



Para entreter a garotada durante as férias de julho, o serviço de streaming gratuito ViX preparou uma lista especial com produções de sucesso. Entre as animações queridas pelo público infantil, estão os desenhos da Turma da Mônica, “Tuca, O Mestre Cuca” e “Uma Aventura no Gelo”.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Da Turma das Mônica os destaques são: “Especial de Férias”, que acaba de chegar ao catálogo, os desenhos dedicados aos personagens da turma, “Mônica”, “Magali”, “Cascão”, “Cebolinha” e “Chico Bento”, além dos os “Clássicos” – volume 1 e 2 – dos anos oitenta.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Já na categoria filmes para adolescente e pré-adolescentes, a seleção traz o romance “A Fera” com a atriz Vanessa Hudgens; as comédias “Um Acampamento do Barulho”, “Zapped” e “Radio Rebel”; além das aventuras “Dungeons & Dragons”, Um Paparazzi Animal e “O Garoto Formiga 1, 2 e 3”.

Todo o conteúdo pode ser acessado de forma gratuita. Basta baixar o app no seu dispositivo favorito, criar uma conta e login, escolher o título e apertar o play. A plataforma também pode ser logada pelo site vix.com.

Confira a lista completa

Infantil

Turma da Mônica



Turma da Mônica em Especial de Férias (L)

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/turma-monica-ferias_pt

Turma da Mônica Apresenta: Mônica

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/kids/turma-monica-monica_pt

Turma da Mônica Apresenta: Cebolinha

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/kids/turma-monica-cebolinha_pt

Turma da Mônica Apresenta: Cascão

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/kids/turma-monica-cascao_pt

Turma da Mônica Apresenta: Magali

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/kids/turma-monica-magali_pt

Turma da Mônica apresenta: Chico Bento, Novas Aventuras

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/kids/turma-monica-chico-bento_pt

Turma da Mônica Clássicos – Volume 1

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/kids/turma-monica-classicos-vol1_pt

Turma da Mônica Clássicos – Volume 2

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/kids/turma-monica-classicos-vol2_pt

Tuca, O Mestre Cuca

https://www.vixbrasiltv.com/tv/serie/series/tuca-o-mestre-cuca_pt

Animação/ Família 2019 1 temporada AL

Tuca mora com a mãe, o pai, a irmã e um cachorro. A cozinha da casa da família é um universo onde o Livro da Vó Maga tem participação ativa. Em cada aventura, uma nova receita e um desafio envolvendo ingredientes diferentes. Diretor: Rafael Pasold

Uma Aventura no Gelo

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/polar-adventure_pt

Animação, Família 2015 1h 34m AL

Buffet é um pinguim de caráter duvidoso. Ele recruta seus amigos Euri, um iaque preguiçoso e amigável, e Luke, um coelho acelerado e fã de artes marciais, para participarem de uma aventura! Elenco: Lizhen Yan, Minyan Li, Ye Li, Li Ye, Li Minyan. Diretor: Lucas Qiao

Adolescentes e pré-adolescentes

A Fera

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/beastly_pt

Fantasia, Drama, Romance 2011 1h 26m 12 Violência

Kyle era um jovem bem-sucedido e cobiçado pelas mulheres. Para ele, a aparência era tudo, mas um dia, uma misteriosa mulher cruzou seu caminho e lançou uma maldição. Agora, ele precisa encontrar alguém que goste dele de verdade, por quem é e não pelo que parece ser. Elenco: Vanessa Hudgens, Alex Pettyfer, Mary-Kate Olsen.Diretor: Daniel Barnz

Um Acampamento do Barulho

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/camp-kids_pt

Comédia, Família, Aventura 2017 1h 40m L Violência

Incentivado pelo avô, Spence decide enfrentar os seus medos e passar o verão em um acampamento cristão para jovens. Lá ele vai viver grandes aventuras e aprender a resolver seus problemas, entendendo que respeito e perdão são muito importantes para uma boa convivência. Elenco: Connor Rosen, Logan Shroyer, Michael Gross. Diretor: Lisa Arnold

Zapped

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/zapped_pt

Comédia, Familia 2014 1h 30m L

Zoey, uma dançarina habilidosa e aluna exemplar, está tendo dificuldades para se adaptar depois que sua mãe se casa novamente, até que ela descobre o aplicativo de treinamento para cães em seu smartphone agora pode controlar meninos. Elenco: Zendaya, Adam Dimarco, Chanelle Peloso. Diretor: Peter DeLuise

Dungeons & Dragons

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/dungeons-dragons_pt

Ação, Aventura, Fantasia 2000 1h 47m 10 Violência

No Reino de Izmer, mágicos usam seus poderes para dominar a Terra. A imperatriz Savina está determinada a usar seus poderes em prol da justiça e da prosperidade. Entretanto, ela é deposta por um diabólico mágico e precisa controlar os Dragões Vermelhos para reaver o trono. Elenco: Justin Whalin, Jeremy Irons, Zoe McLellan.Diretor: Courtney Solomon

Um Paparazzi Animal

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/pawparazzi_pt

Aventura, Comédia 2019 1h 30m A10

A vida confortável da cadelinha Latte é virada de cabeça para baixo quando sua dona, uma super atriz de Hollywood, participa de um novo filme no campo. Junto aos animais da fazenda ela viverá uma aventura para recuperar um colar de diamantes roubado. Elenco: Sara Fletcher, Russell Bradley Fenton, Richard Riehle.Diretor: Ari Novak

O Garoto Formiga

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/antboy_pt

Oscar Dietz Aventura, Comédia, Fantasia 2013 1h 16m AL

Pelle Nohrmann, um garoto de 12 anos de idade, é mordido por uma formiga e logo começa a desenvolver misteriosos poderes. Com a ajuda de Wilhelm, um fã dos quadrinhos, Pelle cria uma identidade secreta: Antboy. Agora, ele irá enfrentar um super vilão, que está ameaçando todos ao seu redor. Elenco: Oscar Dietz, Amalie Kruse Jensen, Nicolas Bro. Diretor: Ask Hasselbalch

O Garoto Formiga 2 – Vingança do Fúria Vermelha

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/antboy-red-fury_pt

Aventura, Comédia, Fantasia 2014 1h 20m AL

O Garoto Formiga está muito mais popular. Agora ele tem um novo inimigo muito mais temível, um garoto novo do colégio. Este novo inimigo está com a intenção de separar Ida de Pelle.

Garoto Formiga 3

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/antboy-3_pt

Ação, Aventura, Família 2016 1h 25m AL

Três anos se passaram desde que o garoto Pelle, hoje já um adolescente, tivesse sua vida completamente mudada por um incidente que o transformou em um jovem herói, o Garoto-Formiga.

Radio Rebel

https://www.vixbrasiltv.com/tv/movie/movies/radio-rebel_pt

Comédia, Família 2012 1h 29m L

Tara Adams é apenas uma colegial comum, exceto por sua identidade secreta: Radio Rebel, a DJ de rádio mais popular de Seattle. Elenco: Adam Dimarco, Debby Ryan, Sarena Parmar, Atticus Mitchell, Merritt Patterson. Diretor: Peter Howitt

ViX

ViX está disponível via web, em aplicativos para celular (via App Store e Google Play), e em aparelhos de TV conectada (como Roku, ChromeCast, Apple TV e Amazon Fire Stick). Para fazer o cadastro é muito simples: basta adicionar o e-mail e criar uma senha. É gratuito.

Para abrir a plataforma na web, basta acessar www.vix.com.