GKay revela que retirou três litros de ácido hialurônico do rosto: - Me sinto muito melhor

28/06/2023 | 15:11



GKay abriu o jogo sobre os seus procedimentos estéticos durante participação com o De Frente Com Blogueirinha, no Youtube. Sincera, ela contou que está se sentindo bem melhor após reverter a harmonização facial.

- Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem. Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra. Achei que ia ficar com a autoestima mais baixa, mas foi o contrário, me sinto muito melhor hoje. Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que fiz.

A influenciadora ainda contou que hoje em dia tenta não ficar se comparando com o outro:

- Às vezes, acho que a gente perde a mão mesmo, nessa coisa de sempre buscar o melhor e se comparar. Hoje tento não ficar me comparando porque é legal a gente fazer nosso trabalho, e as pessoas gostarem do que a gente faz. Não do que outra pessoa está fazendo, e a gente está copiando.

GKay também revelou como ocorre a retirado do produto:

- Ele só aplica uma injeçãozinha com ácido, que derrete o hialurônico e ele sai.