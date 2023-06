Jennifer Lawrence conta o que aconteceu após comer comida apimentada: - Vomitei intensamente depois

28/06/2023 | 15:10



Nem todo mundo tem o estômago forte para comida apimentada! Jennifer Lawrence esteve no programa Watch What Happens Live e contou o que aconteceu após participar do Hot Ones, atração em que os convidados comem asinhas de frango com muita pimenta.

Após o apresentador Andy Cohen pedir que ela compartilhasse a história, a artista disse que não passou muito bem:

- Eu vomitei intensamente depois. Violentamente. Filmamos no hotel Four Seasons, lá embaixo. Voltei para a minha suíte e meu estômago me deu, tipo, oito minutos para subir, e então ele, ele... ugh.

Você percebe que um filme é difícil de entender quando até mesmo a atriz principal fica confusa com a trama. Segundo informações da revista People, Jennifer revelou que não entendeu completamente o filme Mãe!, thriller lançado em 2017 sob a direção de Darren Aronofsky. Durante o Watch What Happens Live, o apresentador perguntou:

- Em uma escala de um a totalmente confusa, o quanto você entendeu seu filme Mãe!?

Ao que a atriz respondeu:

- Vou ser honesta. Bem, eu estava dormindo com o diretor, então eu tinha anotações. Então? cinco? Ou quatro. Mas se alguém precisar de alguma dica para entender seus filmes, você sabe o que fazer!

Jennifer namorou Darren por mais de um ano antes de se separarem em novembro de 2017.