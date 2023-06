Rainha Elizabeth II teve operação de estilo militar para esconder cadeira de rodas em último evento público

28/06/2023 | 15:10



A família real britânica nunca decepciona quando o assunto é render notícia! De acordo com um novo livro bombástico sobre a família real, do jornalista Robert Jobson, o Palácio de Buckingham orquestrou uma operação de estilo militar para ajudar a frágil Rainha Elizabeth II a participar de sua cerimônia final no último ano.

Em Our King, o jornalista britânico relatou o esforço maciço feito pela monarca de 96 anos de idade para marcar seus 70 anos no trono durante a celebração de quatro dias em junho, relata o The New York Post.

A partir de um trecho obtido pelo Daily Mail, Jobson ressaltou:

Por insistência dela, foi organizado um exercício estilo militar para que ninguém pudesse ver que ela estava usando uma cadeira de rodas. Com muito desconforto, Sua Majestade foi levada de cadeira de rodas até o heliponto em Windsor.

Jobson escreveu que a rainha não se sentia suficientemente forte para comparecer ao evento, que contou com dezenas de milhares de pessoas prestando homenagens por seu longo reinado.

No palácio, ela foi levada de cadeira de rodas até as portas da sacada e, em seguida, ajudada a ficar de pé - com a ajuda de uma bengala - ao lado de Charles e Camilla, além de William e sua família.

No entanto, ela se recuperou, encorajada por seu filho, o então Príncipe Charles, que implorou para que ela fizesse um grande esforço.

Depois de uma exibição de fogos de artifício, a Rainha sorriu com encanto. Foi a sua última saudação ao seu povo, acrescentou Jobson em seu relato.

A monarca, com o reinado mais longo da história britânica, não pôde se juntar à família em outros eventos do Jubileu, incluindo um serviço de ação de graças na Catedral de São Paulo. O serviço contou com a presença do Príncipe Harry e Meghan Markle, que foram vaiados durante sua primeira aparição real conjunta após deixarem seus deveres reais em 2020 e fugirem para a Califórnia, nos Estados Unidos.

A rainha também não participou de uma festa clássica no Palácio de Buckingham, onde um esquete de vídeo pré-gravado com o Paddington Bear foi o destaque da noite, de acordo com o livro.