Nestlé transforma cards do chocolate Surpresa em NFT para apoiar ONG

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/06/2023 | 14:55



A Nestlé decidiu transformar cards do chocolate Surpresa em NFT. Sucesso nos anos 1980 e 1990, o resgate da marca nostálgica tem o objetivo de apoiar a SOS Mata Atlântica. Serão 10 artes originais e mais 40 réplicas, com variações de fundo e cores em relação. Os 10 tokens com artes principais custam R$ 500, já suas réplicas giram entre R$ 25 e R$ 250. Todas as opções já estão disponíveis para compra por meio deste site. Todo o valor arrecadado será destinado para a preservação do bioma.

A fonte de inspiração da iniciativa foram os cards colecionáveis da edição especial Mata Atlântica, produzidos pela marca Surpresa em 1987, que exibiam a fauna do bioma. À época, o grande atrativo da marca foi sua proposta única de levar a temática animal com os bichos em relevo nas barras. Os animais eram divididos por ecossistema e, no verso, havia informações sobre nome científico, habitat, hábitos alimentares, reprodução e particularidades.

“O projeto vem para resgatar memórias afetivas e nostálgicas em torno do chocolate que fez história para muitas gerações. Aqui, somamos algo que foi sucesso nos anos 1980, em uma nova proposta, resgatando uma memória que conecta com um forte propósito e compromisso ambiental da Nestlé”, diz Mariana Marcussi, head de marketing de chocolates na Nestlé Brasil.

Neste cenário, a equipe de inovação da Nestlé concebeu um plano para potencializar ainda mais suas iniciativas na Web3 e tokens digitais – especialmente os NFTs –, usando este propósito como catalisador, entregando valor e visibilidade para a causa. Os cards do chocolate Surpresa em NFT contam com a participação de cinco artistas plásticos brasileiros. São eles: Helena Cintra, Larissa Constantino, Rômolo D’Hipólito, Carla Barth e Vilson Vicente. Cada um possui uma linguagem proprietária e uma conexão com causas ambientais, trazendo personalidade e significado para as imagens exclusivas criadas.

Para dar vida a esta ideia, a Nestlé ainda fortaleceu sua colaboração com a SOS Mata Atlântica. “Apoiar organizações não governamentais e iniciativas que ajudam a conservar o bioma se torna cada vez mais necessário. A Mata Atlântica é o bioma com mais espécies ameaçadas no Brasil, como é o caso do mico-leão dourado, da onça-pintada, do boto-cinza, entre outros. Mas podemos mudar essa história com a restauração das florestas”, comenta Luís Fernando Guedes Pinto, diretor-executivo da SOS Mata Atlântica.

Como diferencial, a ação ainda contará com a compensação de carbono, realizada pela Atmmos, empresa que desenvolve soluções integradas de compensação socioambiental para empresas. Isso significa que os cards do chocolate Surpresa em NFT gerados na rede consomem energia e, por consequência, geram emissão de carbono. A partir do trabalho da Atmmos será possível certificar que a coleção terá sua emissão de carbono neutralizada.