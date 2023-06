Zezé Di Camargo é criticado por atitude polêmica durante encontro com influenciadores autistas

28/06/2023 | 14:10



Zezé Di Camargo está sendo criticado após encontrar os gêmeos Ângelo e Augusto Maia - que usam as redes sociais para compartilhar o cotidiano como pessoas no espectro autista - e imitar os movimentos repetitivos dos influenciadores. A atitude do cantor incomodou muitos internautas, que criticaram o artista.

O ativista e influenciador da inclusão Ivan Baron fez um vídeo falando sobre a problemática da situação e publicou em seu perfil do Instagram. Ele mostrou o momento em que Zezé imita os gêmeos e explicou motivo para considerar o comportamento do sertanejo desrespeitoso:

- É muito problemático quando pessoas neurotípicas tentam imitar comportamentos, gestos, atitudes de neurodivergentes, na tentativa de fazer uma gracinha, piada. Por mais que seja de maneira afetuosa, isso não se faz, não é legal e é, sim, capacitista. As estereotipias ou stims são movimentos repetitivos bastante comuns em pessoas autistas e o jeito que o rapaz faz no vídeo é a maneira que ele tem de ser expressar de forma única e particular, que só ele tem. Por isso, isso não deve ser imitado por ninguém, e, sim, respeitado.

Nos comentários da publicação, internautas deixaram críticas ao cantor:

Esse cara é tão desrespeitoso em tudo!!! Só ladeira abaixo, escreveu uma pessoa.

Ridículo! Preconceituoso, capacitista. Só consigo falar isso, disparou outra.