Tinder e Spotify: confira as músicas favoritas na hora da paquera

Embora as preferências musicais mudem a cada geração, o amor não sai de moda. Neste mês em que o romance ainda está no ar, o Spotify decidiu dar uma olhada em algumas das principais tendências que estão fazendo o coração dos usuários bater mais forte no Tinder.

Em 2016, Spotify e Tinder anunciaram uma integração, que permite aos membros do app de relacionamento adicionar uma canção ao seu perfil. Confira algumas curiosidades de como os solteiros se conectam por meio da música – dados do Tinder vão de 1º de janeiro a 6 de junho de 2023:

No Brasil, o hino mais curtido foi Felina, por WIU e Mc Ryan SP; seguido por Leão, por Marília Mendonça; e FOGO E GASOLINA, por MC Cabelinho, Cyclope Beatz, Red e meLLo. Já no mundo, as preferidas são Last Night, por Morgan Wallen; Flowers, por Miley Cyrus; e Kill Bill, por SZA.

Além das canções de SZA e Miley Cyrus, Anti-Hero, por Taylor Swift, e As It Was, por Harry Styles, também estão na lista de hinos favoritos dos homens e das mulheres na hora da paquera.

Entre os usuários GenZ, as músicas mais usadas são Sereia, por Orochi, MC Ryan SP, Oruam e Xamã; Felina, por WIU e MC Ryan SP; e Leão, por Marília Mendonça.

É válido destacar que, em mais de 30 mercados, os membros Tinder Gold e Platinum em dispositivos Android receberão três ou quatro meses de Spotify Premium gratuitamente.