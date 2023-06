Biden: Putin está enfraquecido, é 'uma espécie de pária' e claramente está perdendo guerra

28/06/2023 | 13:40



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na terça-feira, 27, que o presidente russo, Vladimir Putin, está enfraquecido e perdendo a guerra em seu próprio território. "Ele se tornou uma espécie de pária ao redor do mundo, não só para os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), não só para a União Europeia", disse, em um evento de arrecadação de fundos privado para sua campanha eleitoral em Chevy Chase, Maryland.

No evento, ele também defendeu que a economia dos EUA está "forte agora" e disse que não acredita que vão entrar em recessão.

"Dois terços dos economistas e líderes de bancos acreditam que não vamos entrar em recessão", pontuou Biden.