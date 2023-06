MC Mirella se revolta e pede que convidados devolvam decoração de chá revelação: - É meu

28/06/2023 | 13:11



MC Mirella e Dynho Alves realizaram o chá revelação do primeiro bebê do casal na última terça-feira, dia 27, mas parece que as coisas saíram um pouco do controle. Depois de anunciarem que terão uma garotinha e todos os convidados começarem a ir embora, o evento que foi perfeito, saiu um pouco do rumo.

Através dos Stories no Instagram, a cantora apareceu revoltada com alguns convidados que decidiram levar lembrancinhas à mais para casa. Aconteceu que a decoração contava com diversos ursinhos de pelúcia fofinhos que foram feitos pela própria irmã da mamãe-coruja, mas não faziam parte do kit de lembrancinhas.

- Vocês parem de ser sem noção porque vocês chegam na festa e saem levando embora a decoração da festa. Levaram meus ursos embora! Vocês são doidos?, começou Mirella, bem irritada. - Eu quero meus ursos de volta. Quem pegou, faz o favor de devolver, pode mandar um motoboy, não quero nem saber. [...] Foi feito à mão pela minha irmã. Ela fez para eu colocar no quarto do bebê e eu usei de decoração para a festa e vocês levaram embora. É meu! Eu não dei para ninguém. Eu nunca vi isso de gente sair pegando a decoração da festa. Lembrancinha está na porta!

Vixe! Que dor de cabeça, hein?! Na legenda dos vídeos, Mirella ainda afirmou que conseguiu algumas fotos de convidados com os ursos e ameaçou compartilhá-las caso os objetos não sejam devolvidos.

Um tempinho depois, ainda no Instagram, a artista mostrou que alguns convidados já estavam devolvendo o que foi levado e justificaram dizendo que se confundiram:

- Olha, gente, vocês devolvam, tá? Aí, peguei por engano, então tá bom, mas devolva. Eu sei quem foi que pegou, é gente que eu conheço, pelo amor de Deus. Ah, eu não sabia que não podia levar, tá bom, então pelo menos devolve, senão não vou chamar mais, tá? Porque é sério, me dar prejuízo não dá.

Apesar das ameaças, Mirella comentou que não foi preciso expor os convidados que levaram os ursos para casa e se desculpou por ter se exaltado nos Stories, mas seguiu pedindo para que tudo fosse devolvido no local da festa.

Mas calma que os problemas não acabaram por aí! Depois de toda a felicidade, a artista ainda precisou lidar com diversos comentários maldosos sobre sua apresentação ao vivo durante o evento que foi todo transmitido no Instagram.

Alguns internautas não gostaram nem um pouco de como a voz da cantora estava soando durante a música e decidiram não segurar a língua no Twitter.

Assisti dois segundos do vídeo da Mirella cantando no chá de revelação e tive que sair do vídeo de tanta vergonha alheia, escreveu um.

Toda hora que eu vejo a MC Mirella cantando no chá de bebê dela me dá uma vergonha tão grande, comentou mais uma.

Toda hora que aparece os vídeos da Mirella cantando no chá revelação eu fico abismada, juro. Como ninguém da família avisou ela?

Mirella cantando no chá de bebê parece a Melody mais nova quando não sabia cantar.

Achou que Mirella não ia rebater todos os comentários? É claro que não! Na própria conta, a cantora justificou dizendo que o som no evento estava diferente do que foi transmitido ao vivo para os seguidores:

Deixa eu só falar uma coisinha. O som no ambiente estava incrível. O som da live não tínhamos controle. Eu estava sem retorno. Era impossível se escutar e eu estava mega nervosa. Só para esclarecer, tá?

Um tempinho depois ela voltou e afirmou que não viu nenhum problema e deixou aquela alfinetada para quem não curtiu a apresentação:

Me garanto no palco, é isso. Beijos e boa noite.