Influenciadora trans, que afirma ter tido affair com Neymar Jr. no passado, conta que recebeu um contrato de sigilo

28/06/2023 | 13:11



Nas últimas semanas, o assunto do momento não é outro - Neymar Jr. Depois o jogador ter assumido ter traído Bruna Biancardi no Dia dos Namorados, outro suposto affair veio à tona. Esse, por sua vez, teria acontecido em dezembro de 2021, pouco antes do craque assumir o namoro com Bruna.

Pois bem, em entrevista para o colunista Lucas Pasin, a influenciadora Sophia Barclay afirmou ter se relacionado com Ney em uma festa privada e então em um segundo date em um motel, no Rio de Janeiro. Ela ainda contou que chegou a receber um contrato de sigilo, mas que conseguiu se livrar de ter que assinar o documento.

- No acordo do Neymar tinha uma cláusula que dizia que se a informação vazasse para a imprensa eu pagaria uma multa de 20 mil reais, e responderia a um processo judicial. Foi um rapaz, que estava com Neymar, que me deu o contrato. Consegui reverter a situação falando que eu não assinaria e que se vazasse eu pagaria as consequências.

Em detalhes, ela contou como tudo aconteceu entre eles:

- Em dezembro de 2021, fui chamada para uma festa privada de uma artista, e Neymar estava lá. Começamos a trocar conversas, beber, ficamos alterados e tivemos uma relação. Depois disso seguimos a vida e marcamos um segundo encontro, duas semanas depois. Nos encontramos em um motel na Barra da Tijuca [no Rio de Janeiro]. Depois disso decidimos terminar essa ficada casual. Até conversamos sobre estar aberto para um relacionamento, ele disse que estaria, mas que não era o caso. Seguimos, e depois disso não tivemos mais contato.

Ela ainda contou que Neymar parou de segui-lá nas redes sociais agora que o fato se tornou público.

- Nunca escolhi expor. Compartilhei, na época, com umas amigas que eram bem íntimas, e elas simplesmente venderam a informação, e vazou. Falei com minha assessora e disse: O que eu faço? Pelo amor de Deus! Isso vai chegar ao ouvido de Neymar e ele vai falar um monte. Só que não, ele simplesmente deixou de me seguir nas redes.