Nova temporada do Top Chef Brasil estreia em 26 de julho

28/06/2023 | 13:11



O programa Top Chef Brasil, apresentado por Felipe Bronze e com produção da Floresta, estreia no próximo dia 26 de julho, na Record. Exibidos às quartas e quintas-feiras, a produção conta com uma nova jurada, a chef Janaína Torres Rueda, que avaliará os pratos preparados pelos participantes, juntamente com Emmanuel Bassoleil.

Felipe Bronze acredita que a nova temporada estará muito mais acirrada.

- O público pode esperar a temporada mais acirrada e mais quente de todas. Primeiro, porque a gente vai ficando mais acostumado com a dinâmica da competição, vai entrando cada vez gente melhor, a disputa vai ficando mais dura e, desta vez, ainda temos a Dona Onça, Janaína Rueda, para tornar a competição ainda mais difícil.

A competição, que vale o prêmio de 300 mil reais, terá a participação de 12 chefs, que irão encarar a pressão da cozinha e da convivência. A produção ainda tem a direção-geral de Eduardo Mendonça e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.