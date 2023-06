Seleção feminina faz jogo dramático com Itália, mas vence em 5 sets na Liga das Nações

28/06/2023 | 13:02



Com uma atuação instável, a seleção brasileira feminina de vôlei sofreu nesta quarta-feira, mas conseguiu derrubar a tradicional Itália pelo placar de 3 sets a 2, com parciais de 26/28, 25/20, 19/25, 25/21 e 15/10, pela Liga das Nações. A partida, disputada em Bangcoc, na Tailândia, foi marcada por uma virada incrível das italianas no set inicial, depois que o Brasil abriu 20/12.

O suado triunfo fez o Brasil subir para a terceira colocação da tabela, agora com 20 pontos. Estados Unidos e Polônia estão à frente, com 21 cada. A Itália aparece em oitavo lugar, com 13 pontos.

De volta à seleção, Gabi foi a maior pontuadora da partida, com 24. Rosamaria anotou 21. Pela equipe italiana, os destaques foram Francesca Villani e Sylvia Nwakalor, ambas com os mesmos 21 pontos.

Para o primeiro jogo da semana, Zé Roberto fez duas mudanças na escalação em comparação à última partida da semana anterior. Colocou Gabi, enfim retornando ao time, e Rosamaria entre as titulares. Kisy e Julia Bergmann começaram no banco.

Com esta formação, a seleção começou bem e abriu larga vantagem: 20 a 12. Mas, como já havia acontecido em jogo anterior, a equipe brasileira sofreu um apagão em quadra, cedeu nove pontos seguidos às rivais e levou uma inesperada e dura virada do time italiano, que fez 21/20.

A reação veio no segundo set. Mais equilibrada emocionalmente, a equipe passou a cometer menos erros em todos os fundamentos e cresceu em quadra. Fechou a parcial com certa tranquilidade e empatou o confronto.

O Brasil manteve o ritmo no início do terceiro set, mas perdeu a dianteira no placar quando as italianas fizeram 10/9. As europeias embalaram e não perderam a frente no marcador até fechar a parcial.

O quarto set contou com o time brasileiro protagonista desde os primeiros pontos. As italianas até apertaram, mas as comandadas de Zé Roberto abriram quatro pontos e construíram vantagem para fechar o set sem maiores sustos, forçando a disputa do tie-break.

A quinta parcial foi marcada por uma incomum paralisação de quase oito minutos, quando o Brasil liderava o placar por 13/10, para checagem de VAR. Numa disputa equilibrada, a seleção manteve a confiança em alta e converteu seu primeiro match point, selando a vitória.

A seleção volta à quadra na manhã desta quinta-feira, às 7 horas, pelo horário de Brasília, novamente em Bangcoc. O adversário será o Canadá.