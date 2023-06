Dave Maclean. The Snakes. Os Botões e The Buttons. A descoberta do Grande ABC. A fixação em São Bernardo. E o adeus!

Ademir Medici

José Carlos Gonsales

(São Paulo, SP, 29-9-1944 – São Bernardo, 17-6-2023)

Desde 1980 ele morava em São Bernardo. Antes do estrelato, integrou bandas de rock como The Snakes e Os Botões, depois The Buttons, um conjunto musical, hoje seria chamado de banda, que fez o maior sucesso no Grande ABC e cuja história precisa ser escrita.

Tocava guitarra e fazia o vocal. E que voz! Fez o maior sucesso solo entre do final dos anos 60 e ao longo da década de 70. Seus discos eram tocados nos bailes dos grandes clubes ou nas garagens improvisadas com a luz negra dos salões de então. Cantava baladas em inglês. Muitos imaginavam que fosse americano e era paulistano.

“Feelings”, “We Said Goodbye”, “Me And You” e tantas canções mais que fizeram a cabeça da juventude está no LP que leva o seu nome. Virou um nome nacional quando sua voz passou a fazer parte das trilhas musicais das grandes novelas da Globo, tempo da Som Livre.

Como cantor, forma o trio Dollar Company, com os irmãos Munhoz. Ao mesmo tempo em que compõe, trabalhos em português gravados por Gian e Giovani, Sérgio Reis, Sula Miranda, Sandy e Junior, Nalva Aguiar, entre outros.

José Carlos Gonsales, o nome civil de Dave Maclean. Cantor solo e/ou em grupos musicais. Residia em Rudge Ramos.

Procurem por Dave Maclean na Internet e descubram uma infinidade de sucessos que você certamente conhece, sem identificar com o cantor que ele foi – eterno nos seus discos.

Filho de Rogelio Gonsales Salas e de Josepha Acera Gonsales, Dave Maclean parte aos 78 anos. Estava internado no Hospital Neomater, em Rudge Ramos. Deixa a esposa Rita de Cássia Felix dos Santos e os filhos André e Érica. Velado no Cemitério-Museu de Vila Euclides, foi sepultado no Cemitério de Cosmópolis, região de Campinas.

Crédito das fotos 1 e 2 – Álbum pessoal

SOLO E EM GRUPO. Dave Maclen nos anos 80 e em 1974 com The Bottons: Marinho Testoni, João Alberto, Marinho Thomaz e ele, Dave Maclea.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 29 de junho de 1993 – ano 36, edição 8425

MANCHETE – Câmara deve reprovar contas de Celso. Vereadores de Santo André julgam hoje parecer do Tribunal de Contas que aponta irregularidades na gestão do ex-prefeito de Santo André em 1989.

FUTEBOL – Segunda Divisão, domingo (27-6-1993). No Baetão, EC São Bernardo 2, Itaquaquecetuba 0.POLÍCIA – A Cadeia Pública de São Bernardo está com 417 presos. O juiz-corregedor do presídio, Marcos Aurélio Paiolleti Martins Costa, disse que vai soltar os presos menos perigosos ou com penas reduzidas.

Reportagem: Irineu Masiero.

A visita do ministro

Lindolpho Collor, ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, visitou três fábricas da região: Pirelli e Rhodia, em Santo André, e Matarazzo, em São Bernardo.

O prefeito Armando Setti pediu ao ministro providências para a reforma da EF São Paulo Railway.

De há muito o progresso de São Bernardo vem sendo retardado, pois a poderosa SPR não permite que outros trilhos se estendam pela circunvizinhança do leito da sua estrada, a não ser 30 quilômetros à margem de sua ferrovia.

Há 30 anos isso seria possível, mas, com o correr dos tempos, São Bernardo, município próspero, não pode mais se conformar com esse grande erro dos governos.

Cf. A Gazeta, de São Paulo, em São Bernardo, 22-6-1931.

EM 27 DE JUNHO DE...

1903 – Do correspondente no Alto da Serra (Paranapiacaba) – Há dias, indo diversos moços daqui efetuar uma caçada, aconteceu um cair e disparar a espingarda, cuja carga se foi alojar toda na nádega de Lopes de tal, o qual foi recolhido, no mesmo dia, à Santa Casa de Misericórdia, já se achando, entretanto, quase restabelecido.

Buenos Aires, 27 – Foi fuzilado Ricardo Cruz por ter assassinado sua mulher. O general Roca assinou o decreto, confirmando a sentença de morte.

1918 – Grupo de escoteiros realizam caminhada entre Guaratinguetá e Santos, cruzando a região. Percorrem a Estrada do Vergueiro e pernoitam no Alto da Serra.

1983 – Situação econômico-financeira difícil. São Caetano (em julho) e São Bernardo (em agosto) não teriam festividades em seus aniversários.

